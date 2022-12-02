Ahmet Nur Çebi: O defter kapandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TRT Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: "Bütün hocalara ve çalışan herkese desteğim. Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı. Hiçbir hocayı ben göndermedim, hepsi kendi isteğiyle gitti. İsmael'e sabredilse daha iyi olabilirdi. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi" Başkanın İsmael ile ilgili sözleri taraftarın tepkisini çekti.

"HOCA 3-4 TRANSFER İSTEDİ'"

"Ben, Ceyhun Kazancı'yı çok başarılı buluyorum. Weghorst'u ikna edip getiren adamdır. Ghezzal'i, Rosier'i, Masuaku'yu, Dele'yi, Gedson'u... Saydığımız isimlere bakın. Hakem konusu... Genç hakemlerin önünü açın, yapacaksa onlar hata yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir. Yabancı sınırında tavrım net. Değiştirirlerse karşı çıkarım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hedefimiz. Bunu Şenol hocayla yapabileceğime inanıyorum. Hocanın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var."

"BATSHUAYI'NİN ŞANSI TUTTU"

Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok. Aboubakar dönemini kapattık ve gitti. Onunla inanılmaz iyi bir kontrat yapmıştık. O dönemki hocamız, onun iyi niyetli olmadığını söylemişti. Sergen hocanın görüşü benden daha önce gelir. Benim duygularım, böyle bir şey olmadığını söylüyor. "Batshuayi'nin şansı Fenerbahçe 'de yaver gidiyor, keşke bizde de gitseydi. Bizde direkleri vurdu. Ligde çok fazla fark yok. Taraftarın desteğiyle şampiyon olacağımıza inanıyorum."