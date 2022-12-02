Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: O defter kapandı

Ahmet Nur Çebi: O defter kapandı

Başkan Çebi, “Talisca’nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok. Aboubakar dönemini kapattık ve gitti” dedi. Eski hoca Valerien Ismael ile ilgili sözleri ise taraftardan tepki topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
Ahmet Nur Çebi: O defter kapandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TRT Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: "Bütün hocalara ve çalışan herkese desteğim. Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı. Hiçbir hocayı ben göndermedim, hepsi kendi isteğiyle gitti. İsmael'e sabredilse daha iyi olabilirdi. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi" Başkanın İsmael ile ilgili sözleri taraftarın tepkisini çekti.

"HOCA 3-4 TRANSFER İSTEDİ'"

"Ben, Ceyhun Kazancı'yı çok başarılı buluyorum. Weghorst'u ikna edip getiren adamdır. Ghezzal'i, Rosier'i, Masuaku'yu, Dele'yi, Gedson'u... Saydığımız isimlere bakın. Hakem konusu... Genç hakemlerin önünü açın, yapacaksa onlar hata yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir. Yabancı sınırında tavrım net. Değiştirirlerse karşı çıkarım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hedefimiz. Bunu Şenol hocayla yapabileceğime inanıyorum. Hocanın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var."

"BATSHUAYI'NİN ŞANSI TUTTU"

Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok. Aboubakar dönemini kapattık ve gitti. Onunla inanılmaz iyi bir kontrat yapmıştık. O dönemki hocamız, onun iyi niyetli olmadığını söylemişti. Sergen hocanın görüşü benden daha önce gelir. Benim duygularım, böyle bir şey olmadığını söylüyor. "Batshuayi'nin şansı Fenerbahçe 'de yaver gidiyor, keşke bizde de gitseydi. Bizde direkleri vurdu. Ligde çok fazla fark yok. Taraftarın desteğiyle şampiyon olacağımıza inanıyorum."

DİĞER
Dünya Kupası son 16 maçları ne zaman, hangi tarihte? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16’ya yükselen takımlar hangileri?
Soğuk savaş! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den dakikalar sonra cevap geldi
Ghezzal'ın alternatifi Fransa'dan! Beşiktaş kiralamak istiyor
Sol bekte karar verildi! Beşiktaş resmi teklif yapacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş iki ismi veto etti!
Sol bekte karar verildi! Beşiktaş resmi teklif yapacak
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
EYT'liye müjde: Kıdem Tazminatı Kredisi nedir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa'dan teklif var mı? Menajeri açıkladı Avrupa'dan teklif var mı? Menajeri açıkladı 07:48
UEFA'dan Juventus'a soruşturma! UEFA'dan Juventus'a soruşturma! 07:35
"O defter kapandı" "O defter kapandı" 06:18
Dev golcü yeniden listede! Cimbom nabız yoklayacak Dev golcü yeniden listede! Cimbom nabız yoklayacak 00:50
Efes evinde Olympiakos'u devirdi! Efes evinde Olympiakos'u devirdi! 00:04
Avrupa devinden G.Saray'ın yıldızına kanca Avrupa devinden G.Saray'ın yıldızına kanca 23:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Joao Pedro açıklaması! F.Bahçe'den Joao Pedro açıklaması! 23:25
PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı! PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı! 23:24
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! 23:24
Ferdi için Fransız kulübünden resmi teklif! Ferdi için Fransız kulübünden resmi teklif! 23:24
F.Bahçe'de Pedro gelişmesi! Sözleşmesi... F.Bahçe'de Pedro gelişmesi! Sözleşmesi... 23:24
G.Saray'da Mata ve Mertens kararı! Gelecek sezon... G.Saray'da Mata ve Mertens kararı! Gelecek sezon... 23:24