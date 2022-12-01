Beşiktaş çalışmalarına kondisyon ve taktik idmanı ile devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda gerçekleştirilen aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yan top ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına perşembe günü saat 16.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

