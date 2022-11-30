Şatıroğlu ve Mete’ye tören

Beşiktaş Kulübünde Erdem Şatıroğlu ile Haluk Mete son yolculuklarına uğurlandı Erdem Şatıroğlu ile Haluk Mete için Vodafone Park'taki kulüp binasında tören düzenlendi. Törene, merhumların aileleri, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş ile siyah-beyazlı camiadan çok sayıda isim katıldı. Başkan Çebi, kulüp binasındaki törende yaptığı konuşmada, "Haluk ağabey, Beşiktaş'ın tüm değerlerini en iyi şekilde temsil etmiştir. Allah herkese böyle Beşiktaşlı olmayı nasip etsin. Erdem Şatıroğlu ile ikinci başkanlık dönemimde tanışmıştım. Çok ahlaklı bir profesyoneldi. Genç yaşta kendisini kaybettik. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.