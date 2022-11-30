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Ghezzal zamanı gelmeden oynamış

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in en büyük üzüntülerinden biri Ghezzal'in durumu oldu. Oyuncunun sağlık raporlarını inceleyen tecrübeli çalıştırıcı, Cezayirli oyuncunun tam iyileşmeden erken oynatıldığını ve oyuncunun riske atıldığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Ghezzal zamanı gelmeden oynamış
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in en büyük üzüntülerinden biri Ghezzal'in durumu oldu. Oyuncunun sağlık raporlarını inceleyen tecrübeli çalıştırıcı, Cezayirli oyuncunun tam iyileşmeden erken oynatıldığını ve oyuncunun riske atıldığını söyledi. Güneş, teknik heyette yaptığı görüşmede Ghezzal'i kullanmayı çok istediğini vurgularken; ABD'de ameliyat olan yıldız oyuncunun tedavisi İstanbul'da devam ediyor.
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