Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması! "Transfer etme düşüncemiz yok"

Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması! "Transfer etme düşüncemiz yok"

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Beşiktaş çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş Caner Erkin transferi hakkında konuştu. Güneş, "Caner Erkin'i severim ama görüşmedim." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 12:19 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 12:31
Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması! "Transfer etme düşüncemiz yok"

Beşiktaş kamp için gittiği Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş antrenman öncesi soruları yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları;

"DEVRA ARASI TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Transfer hakkında konuşan Güneş, "Başkan ile oyuncu için bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncu şu an gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabiliriz ama şu an mümkün değil." dedi.

"JOSEF HAFTAYA ARAMIZDA"

Josef de Souza önümüzdeki hafta aramıza katılacak. Ghezzal'ın tedavisi de burada devam ediyor.

"KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMİYORUZ"

Kamuoyunda 'Benden önceki kötü, ben iyiyim' algısını doğru bulmuyorum. Hatalar var ve bunları düzeltmek istiyorum. Sürekli hata yapan oyuncu varsa, gidecek. Öncesi yok, başkasını suçlamak ve kendimizi aklamak istemiyoruz.

"CANER ERKİN'İ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Caner Erkin'i severim ama görüşmedim. Ben Caner'le ilgili görüşme yapmadım, zaten benim görüşme yapmam doğru olmaz. Olmayan bir konuyu cevaplamamı istiyorsunuz. Şu an için Caner ile bir görüşmemiz yok. Olursa biz söyleriz zaten.

"TRANSFERDE BEKLENMEDİK GELİŞMELER OLABİLİR"

Eldeki oyuncularım ile şimdilik devam edeceğim. Transfer döneminde hiç beklenmeyen gelişmeler olabilir. İyi oynayan bir oyuncuya talep gelir ve satıp onun yerine daha iyi oyuncular alabiliriz. İsim istiyorsanız; Neymar'ı isterim. Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım. Doğru olmaz (Gülerek).

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