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Övgüler Höjer'e

Beşiktaş’ın listesindeki sol bek adaylarından Casper Höjer için Danimarka basını “Türklerin ilgisi artıyor” diye yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Övgüler Höjer'e

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden biri olan Casper Höjer ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Danimarka basını, 28 yaşındaki sol bek Höjer için "Hojer, Sparta Prag'ın yıldızı. Bu performansını devam ettirdiği için de Beşiktaş kulübünün Hojer'e ilgisi her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. Bu arada Casper Hoöjer için hocası da "Kariyeri gerçekten harika gidiyor. Mükemmel kondisyona ve karaktere sahip bir oyuncu. Ayrıca hücumda da çok tehlikeli. Bu özellikleri sayesinde kendisine ilgi olması çok normal." diye konuştu

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