Kerem’e yatırım yapıyor

Teknik Direktör Şenol Güneş, Valerien Ismael döneminde unutulan isimleri de hayata döndürmeyi amaçlıyor. Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Atakan Kesgin de bunlardan birisi... 22 yaşındaki futbolcu, Ismael döneminde sadece Sivas karşısında 13 dakika şans bulmuştu. Kerem Atakan, Güneş'in göreve gelmesiyle Serik Belediye kupa maçında 90 dakika sahada kaldı. Güneş, orta sahadaki verimsizliği alternatif isimleri de rekabete dahil ederek gidermeyi hedefliyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Valerien Ismael döneminde unutulan isimleri de hayata döndürmeyi amaçlıyor. Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Atakan Kesgin de bunlardan birisi... 22 yaşındaki futbolcu, Ismael döneminde sadece Sivas karşısında 13 dakika şans bulmuştu. Kerem Atakan, Güneş'in göreve gelmesiyle Serik Belediye kupa maçında 90 dakika sahada kaldı. Güneş, orta sahadaki verimsizliği alternatif isimleri de rekabete dahil ederek gidermeyi hedefliyor.