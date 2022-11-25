Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Hakim Ziyech, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan başarılı futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 14:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Takvim'de yer alan habere göre yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Romain Saiss'in aynı zamanda milli takımdan yakın arkadaşı olan futbolcu, geleceği konusunda şu anda bir belirsizlik olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Chelsea'ye transfer olmadan önce Hollanda'da Ajax forması ile başarılı bir performans sergileyen ve Maviler'de sakatlıklar yaşayarak eski formundan uzaklaşan Ziyech, Premier Lig ekibi Tottenham ve İtalyan devi Milan ile de anılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Katar'da Hollanda basınından NOS'a açıklama yapan Ziyech geleceği için, "Kariyerime nerede devam edeceğimi söylemem zor. Futbol bu, bu yüzden de söylemesi çok zor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Öte yandan İngiliz basınında yer alan analizlerde, "Ziyech, İngiltere'de umut veren bir oyuncu olsa da zirveye çıkamadı. Chelsea'de hücum hattında oluşan üretim eksikliğine yeterince yardımcı olamıyor. Bu nedenle başka bir kulübe geçiş yapmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor" sözlerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Rachid Ghezzal'ın yaşadığı sakatlığın birkaç ayı bulması sebebiyle Beşiktaş bu bölgeye ciddi katkı sağlayacak bir arayış içinde. Kiralık olarak Beşiktaş'a düşünülen Ziyech, 10 numara mevkisinin yanı sıra sağ açık ve merkez orta sahada da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Sol ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Chelsea futbolcunun satışına daha sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 44 karşılaşmada 18 gole imzasını attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...
Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech'ten ses getirecek açıklama
Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi
Fatih Terim'in annesi vefat etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın gözdesi Ziyech'ten transfer açıklaması! Kartal'ın gözdesi Ziyech'ten transfer açıklaması! 14:49
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:40
Fırtına idmanlarını sürdürüyor! Fırtına idmanlarını sürdürüyor! 14:28
Denizlispor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 14:03
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! 13:54
Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi 13:51
Daha Eski
Menemen FK'nın rakibi Batman Petrolspor Menemen FK'nın rakibi Batman Petrolspor 13:34
Guidetti ve ayrılık hakkında konuştu! "İsteği vardı" Guidetti ve ayrılık hakkında konuştu! "İsteği vardı" 13:10
Potada Kanarya rüzgarı Potada Kanarya rüzgarı 01:22
Periler çok farklı Periler çok farklı 01:22
Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! 01:27
Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi" Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi" 07:46