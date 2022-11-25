BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

Öte yandan İngiliz basınında yer alan analizlerde, "Ziyech, İngiltere'de umut veren bir oyuncu olsa da zirveye çıkamadı. Chelsea'de hücum hattında oluşan üretim eksikliğine yeterince yardımcı olamıyor. Bu nedenle başka bir kulübe geçiş yapmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor" sözlerine yer verildi.