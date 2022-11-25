BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Hakim Ziyech'ten geleceğine ilişkin açıklama!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor.
Takvim'de yer alan habere göre yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.
Romain Saiss'in aynı zamanda milli takımdan yakın arkadaşı olan futbolcu, geleceği konusunda şu anda bir belirsizlik olduğunu ifade etti.
Chelsea'ye transfer olmadan önce Hollanda'da Ajax forması ile başarılı bir performans sergileyen ve Maviler'de sakatlıklar yaşayarak eski formundan uzaklaşan Ziyech, Premier Lig ekibi Tottenham ve İtalyan devi Milan ile de anılıyor.
Katar'da Hollanda basınından NOS'a açıklama yapan Ziyech geleceği için, "Kariyerime nerede devam edeceğimi söylemem zor. Futbol bu, bu yüzden de söylemesi çok zor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İngiliz basınında yer alan analizlerde, "Ziyech, İngiltere'de umut veren bir oyuncu olsa da zirveye çıkamadı. Chelsea'de hücum hattında oluşan üretim eksikliğine yeterince yardımcı olamıyor. Bu nedenle başka bir kulübe geçiş yapmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor" sözlerine yer verildi.
Rachid Ghezzal'ın yaşadığı sakatlığın birkaç ayı bulması sebebiyle Beşiktaş bu bölgeye ciddi katkı sağlayacak bir arayış içinde. Kiralık olarak Beşiktaş'a düşünülen Ziyech, 10 numara mevkisinin yanı sıra sağ açık ve merkez orta sahada da oynayabiliyor.
Sol ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Chelsea futbolcunun satışına daha sıcak bakıyor.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 44 karşılaşmada 18 gole imzasını attı.
Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.
1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...