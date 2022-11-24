Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, Dünya Kupası sırasında lige verilen aradaki kamp programını duyurdu.

İşte o açıklama:



Futbol A Takımımız, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçları ve Antalya'da yapacağı kampla değerlendirecek.

Bugün saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecği antrenmanla çalışmalarına başlayacak. olan Futbol A Takımımız, 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp yapacak.

Siyah-beyazlılarımız, Antalya kampı öncesinde İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya kampında ise Charleroi ve Westerlo kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.

Ekibimizin hazırlık maçları programı şöyle:

29 Kasım Salı

19.00 Beşiktaş – İstanbulspor (Vodafone Park)

2 Aralık Cuma

19.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

8 Aralık Perşembe

Beşiktaş – Charleroi (Antalya)

11 Aralık Pazar

Beşiktaş – Westerlo (Antalya)