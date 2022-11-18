Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda Nkoudou'dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor. Devre arasında ayrılmaması halinde ise Kamerunlu oyuncuyla yeni sözleşme yapılması gündeme gelecek.