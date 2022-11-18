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Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı Dünya Kupası'nda Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss'in yanı sıra Kevin Nkoudou temsil edecek. Siyah-beyazlılar Kamerun Milli Takımı forması giyecek olan 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 10:49
Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

Beşiktaş'ta yabancı oyunculardan Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss'in yanı sıra Kevin Nkoudou, Dünya Kupası'nda milli takımlarının başarısı için ter dökecek.

Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

U17'den U21'e kadar Fransa için mücadele etmesine rağmen, A Milli Takım tercihini geçtiğimiz aylarda Kamerun'dan yana kullanan Nkoudou, Katar'daki dev turnuvada Afrika ülkesinin formasını giyecek.

Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

İyi bir sezon geçiren futbolcunun, Dünya Kupası'ndaki performansı geleceğini de belirleyecek.Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nkoudou'yu, Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla vitrine çıkması halinde ara transferde satmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda Nkoudou'dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor. Devre arasında ayrılmaması halinde ise Kamerunlu oyuncuyla yeni sözleşme yapılması gündeme gelecek.

Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

Beşiktaş, 2019'da 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kevin Nkoudou'ya 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!

Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Kamerunlu oyuncunun bonservis haklarının yarısı İngiliz ekibinde bulunuyor. Buna göre Kartal, Nkoudou'yu satarsa elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Tottenham'a ödeyecek.

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