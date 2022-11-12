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Kaptan Tosun Paşa!

Beşiktaş’ın yıldız forveti, Dünya Kupası sonrasında takım kaptanlığına getirilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Kaptan Tosun Paşa!

Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Cenk Tosun'un takım kaptanlığına getirilmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelişiyle hayata dönen, ligdeki son 4 kaçta rakip filelere 4 gol gönderen, bir de asist yapan Cenk Tosun'un kendisine olan güveni de yerine geldi. Beşiktaş yönetimi, daha önce yaşadığı sakatlıklar yüzünden Cenk Tosun'la 1+1 yıllık sözleşme yapmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kendisine yaptığı, "Şu sözleşme işini de halledelim" sözü de yıldız oyucunun keyfini yerine getirdi. Siyah-beyazlı yetkililerin birinci kaptan Atiba'nın artık şans bulamaması, Josef'in de bir süre önce yaptığı ayrılık açıklamaları nedeniyle Dünya Kupası arası sonrasında Cenk Tosun'un takım kaptanlığına getirmeyi düşündüğü öğrenildi. İkinci kaptanlık görevinin de bir diğer Türk oyuncu olan Necip'te kalacağı ifade edildi.


Son dönemdeki performansıyla yeniden A Milli Takım'a davet edilen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla bugüne kadar toplam 158 resmi karşılaşmada görev yaptı. Cenk bu periyotta 71 gol atarken, 15 de asist yaptı.

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