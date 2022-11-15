Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Beşiktaş'a Cyle Larin'den müjdeli haber geldi.
Beşiktaş'a Cyle Larin'den müjdeli haber geldi.
Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini tamamlayan ve yeni mukavele için anlaşamayan deneyimli forvet, sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e imza atmıştı.
Katar'daki Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Belçika, Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek olan Kanada'da aday kadro duyuruldu.
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson ile eski siyah-beyazlı oyuncu Cyle Larin de aday kadroda yer aldı.
Club Brugge'de performansıyla eleştirilere hedef olan ve forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun aday kadroya dahil edilmesi şaşkınlığa neden oldu.
SADECE BİR GOL ATABİLDİ
Kanadalı futbolcu, bu sezon Belçika ekibinde 12 maçta boy gösterdi.
Larin toplam 345 dakika süre aldı.
Deneyimli oyuncu sadece 1 gol katkısı sunabildi.
Belçika Ligi'ndeki son iki karşılaşmada kadroya giremedi.
GÜNLÜK 10 BİN DOLAR
Milliyet'in haberine göre Dünya Kupası'nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş'ta top koşturması nedeniyle Larin'in Katar'da geçireceği her gün için siyah-beyazlılara 10 bin dolar ödeyecek.
Beşiktaş, Dünya Kupası'nda ter dökecek Atiba, Weghorst, Nkoudou ve Saiss için de FIFA'dan günlük 10'ar bin dolar ödeme alacak.
CYLE LARIN KİMDİR?
Cyle Larin 17 Nisan 1995 tarihinde Kanada'nın Brampton, Ontario kentinde dünyaya gelmiştir.
Larin futbolculuk kariyerine Sigma FC ve Connecticut Huskies kulüplerinde başlamıştır.
27 yaşındaki futbolcu, Sigma FC, Connecticut Huskies, Orlando, Beşiktaş, Zulte Waregem ve Club Brugge formaları giymiştir.
Cyle Larin'in 6 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.