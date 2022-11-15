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Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'a eski futbolcusu Cyle Larin'den sürpriz bir haber geldi. Kanadalı futbolcunun Dünya Kupası'nda geçireceği gün başına siyah-beyazlılara ödeme yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:06
Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Beşiktaş'a Cyle Larin'den müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini tamamlayan ve yeni mukavele için anlaşamayan deneyimli forvet, sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e imza atmıştı.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Katar'daki Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Belçika, Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek olan Kanada'da aday kadro duyuruldu.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson ile eski siyah-beyazlı oyuncu Cyle Larin de aday kadroda yer aldı.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Club Brugge'de performansıyla eleştirilere hedef olan ve forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun aday kadroya dahil edilmesi şaşkınlığa neden oldu.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

SADECE BİR GOL ATABİLDİ

Kanadalı futbolcu, bu sezon Belçika ekibinde 12 maçta boy gösterdi.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Larin toplam 345 dakika süre aldı.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Deneyimli oyuncu sadece 1 gol katkısı sunabildi.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Belçika Ligi'ndeki son iki karşılaşmada kadroya giremedi.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

GÜNLÜK 10 BİN DOLAR

Milliyet'in haberine göre Dünya Kupası'nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş'ta top koşturması nedeniyle Larin'in Katar'da geçireceği her gün için siyah-beyazlılara 10 bin dolar ödeyecek.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda ter dökecek Atiba, Weghorst, Nkoudou ve Saiss için de FIFA'dan günlük 10'ar bin dolar ödeme alacak.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

CYLE LARIN KİMDİR?

Cyle Larin 17 Nisan 1995 tarihinde Kanada'nın Brampton, Ontario kentinde dünyaya gelmiştir.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Larin futbolculuk kariyerine Sigma FC ve Connecticut Huskies kulüplerinde başlamıştır.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

27 yaşındaki futbolcu, Sigma FC, Connecticut Huskies, Orlando, Beşiktaş, Zulte Waregem ve Club Brugge formaları giymiştir.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...

Cyle Larin'in 6 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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