Haberler Beşiktaş ‘Kartallar’dan giyim yardımı

‘Kartallar’dan giyim yardımı

Beşiktaş Başkanı Çebi ile yöneticiler ve futbolcular, Siirtli öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu. Kampanyayı organize eden Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu ve maraton sporcusu Erdal Erdem, Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyüne gelerek burada Akdem İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
‘Kartallar’dan giyim yardımı
Beşiktaş Başkanı Çebi ile yöneticiler ve futbolcular, Siirtli öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu. Kampanyayı organize eden Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu ve maraton sporcusu Erdal Erdem, Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyüne gelerek burada Akdem İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.
DİĞER
Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!
Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Felipe geliyor! İspanyol basını 'Sadece Beşiktaş' dedi
Fırtına'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş ortaya takviye istedi!
Kartal 18’lik yıldız Samed Bazdar’ın peşinde
Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım Çarşamba tatil olan iller
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? (23 Kasım altın fiyatları)
İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 son dakika deprem gelişmesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 01:00
G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... 00:47
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif 00:47
Daha Eski
F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! 00:48
ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! 00:49
A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! 00:50
F.Bahçe Beko durdurulamıyor! F.Bahçe Beko durdurulamıyor! 00:50
Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! 00:56
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 00:59