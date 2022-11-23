‘Kartallar’dan giyim yardımı

Beşiktaş Başkanı Çebi ile yöneticiler ve futbolcular, Siirtli öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu. Kampanyayı organize eden Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu ve maraton sporcusu Erdal Erdem, Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyüne gelerek burada Akdem İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.
Beşiktaş Başkanı Çebi ile yöneticiler ve futbolcular, Siirtli öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu. Kampanyayı organize eden Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu ve maraton sporcusu Erdal Erdem, Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyüne gelerek burada Akdem İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.