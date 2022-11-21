Yeniden Rıdvan

Sol bek Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş bu bölgeye bir oyuncu daha istedi. Siyah beyazlılar, bir yandan Masuaku'ya yol vermeye çalışırken diğer yandan da eski göz ağrısı için temasa geçti. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Rıdvan Yılmaç için Glasgow Rangers ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği belirtildi.
Sol bek Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş bu bölgeye bir oyuncu daha istedi. Siyah beyazlılar, bir yandan Masuaku'ya yol vermeye çalışırken diğer yandan da eski göz ağrısı için temasa geçti. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Rıdvan Yılmaç için Glasgow Rangers ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği belirtildi.