BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ligin ilk yarısının ortasında gelmesi nedeniyle Valerien Ismael'in kurduğu kadroyla yoluna devam ediyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ligin ilk yarısının ortasında gelmesi nedeniyle Valerien Ismael'in kurduğu kadroyla yoluna devam ediyor.
Şenol hoca, takımdaki eksiklikleri yardımcıları ile birlikte konuştuktan sonra transfer için yönetime listesini verdi.
Dünya Kupası arasında takımla daha da yakından ilgilenecek olan 70 yaşındaki çalıştırıcı bu arayı yaz kampı gibi değerlendirecek.
Devre arasında takıma kazandırılacak isimlerle istediği kadro planlamasını en azından biraz da olsa gerçekleştirecek olan Şenol hoca, ligin ikinci yarısına kendi planlamasına uygun bir şekilde girmeyi planlıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında takımın güçlendirilmesini istemişti.
Stoper hattına ek olarak sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar takımdan uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine de bir takviye talep eden Güneş'in ardından çalışmalar başlamıştı.
Tecrübeli hoca, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istedi.
Bu isteğin sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.
Orta sahanın merkezi ve sağ kanat hattında da forma giyebilen Faslı oyuncu, Chelsea'da bu sezon sadece 9 maça çıkabildi.
Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi.
Kulübü Chelsea'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.
Kariyerinde yeni bir maceraya adım atmaya hevesli olan yıldız isimle, İngiltere Premier Lig'den de ilgilenen kulüplerin bulunduğu ifade edildi.