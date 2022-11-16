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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve başlamasının ardından transfer süreci hızlanmış durumda. Tecrübeli teknik direktörün talepleri doğrultusunda kadrosuna takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Dünya yıldızının menajeri, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ligin ilk yarısının ortasında gelmesi nedeniyle Valerien Ismael'in kurduğu kadroyla yoluna devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Şenol hoca, takımdaki eksiklikleri yardımcıları ile birlikte konuştuktan sonra transfer için yönetime listesini verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Dünya Kupası arasında takımla daha da yakından ilgilenecek olan 70 yaşındaki çalıştırıcı bu arayı yaz kampı gibi değerlendirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Devre arasında takıma kazandırılacak isimlerle istediği kadro planlamasını en azından biraz da olsa gerçekleştirecek olan Şenol hoca, ligin ikinci yarısına kendi planlamasına uygun bir şekilde girmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında takımın güçlendirilmesini istemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Stoper hattına ek olarak sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar takımdan uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine de bir takviye talep eden Güneş'in ardından çalışmalar başlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Tecrübeli hoca, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Bu isteğin sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Orta sahanın merkezi ve sağ kanat hattında da forma giyebilen Faslı oyuncu, Chelsea'da bu sezon sadece 9 maça çıkabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Kulübü Chelsea'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Kariyerinde yeni bir maceraya adım atmaya hevesli olan yıldız isimle, İngiltere Premier Lig'den de ilgilenen kulüplerin bulunduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş talep etti! Menajer dünya yıldızını önerdi

Ziyech, kariyerinde daha önce Ajax ve Twente formaları da giymişti.

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