Nwakaeme dünden razı!

Sol kanat takviyesi için listeye giren eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'den güzel haberler geliyor. Arabistan ekibi AlFayha'da mutsuz olan 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğu hatta maaş indirimine de olumlu yanıt verdiği belirtildi. Nwakaeme'nin "Kulübümle anlaşırsanız maaş konusunda sıkıntı çıkarmayacağım" diyerek haber yolladığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta, sol kanat takviyesi için listeye giren eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'den güzel haberler geliyor. Arabistan ekibi Al Fayha'da mutsuz olan 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğu hatta maaş indirimine de olumlu yanıt verdiği belirtildi. Nwakaeme'nin "Kulübümle anlaşırsanız maaş konusunda sıkıntı çıkarmayacağım" diyerek haber yolladığı ifade edildi.