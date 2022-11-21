Haberler Beşiktaş Nwakaeme dünden razı!

Nwakaeme dünden razı!

Sol kanat takviyesi için listeye giren eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'den güzel haberler geliyor. Arabistan ekibi AlFayha'da mutsuz olan 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğu hatta maaş indirimine de olumlu yanıt verdiği belirtildi. Nwakaeme'nin "Kulübümle anlaşırsanız maaş konusunda sıkıntı çıkarmayacağım" diyerek haber yolladığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Nwakaeme dünden razı!
Beşiktaş'ta, sol kanat takviyesi için listeye giren eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'den güzel haberler geliyor. Arabistan ekibi Al Fayha'da mutsuz olan 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğu hatta maaş indirimine de olumlu yanıt verdiği belirtildi. Nwakaeme'nin "Kulübümle anlaşırsanız maaş konusunda sıkıntı çıkarmayacağım" diyerek haber yolladığı ifade edildi.
DİĞER
Son Dakika: Aslı Enver geçtiğimiz hafta Berkin Gökbudak’la sessiz sedasız evlenmişti! Aslı Enver hamile!
Hande Erçel, 120 bin TL’lik kombini ile Etiler'de boy gösterdi
F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Jesus onay verirse kiralanacak
Kartal'a Hollandalı stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Hollandalı stoper!
Beşiktaş'a transferde Katar freni! Amaç fiyat yükseltmek
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Erdoğan Dünya Kupası açılış törenne katıldı
TÜBA personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hıncal Uluç'u kaybettik Hıncal Uluç'u kaybettik 01:11
Hıncal Uluç'u kaybettik Hıncal Uluç'u kaybettik 01:01
F.Bahçe'de Zajc kararı! Ya imza... F.Bahçe'de Zajc kararı! Ya imza... 00:19
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı! Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı! 00:19
Arda Güler için Milan da devreye girdi! Arda Güler için Milan da devreye girdi! 00:20
G.Saray ile anılıyordu... İlkay'dan transfer açıklaması geldi! G.Saray ile anılıyordu... İlkay'dan transfer açıklaması geldi! 00:20
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:15
Sakaryaspor'dan 4 gollü galibiyet Sakaryaspor'dan 4 gollü galibiyet 00:16
Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan! Galatasaray'da ibre yeniden Kaan Ayhan! 00:17
Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi! Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi! 00:17
Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim 00:17
İlk takviye savunmaya olacak! İşte adaylar İlk takviye savunmaya olacak! İşte adaylar 00:17