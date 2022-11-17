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En iyisini yapın

Teknik direktör Güneş, ülkelerinin milli takımlarına giden Beşiktaşlı oyuncuları “Buradaki performansınız sayesinde Katar’a gidiyorsunuz, karşılığını verin” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:58
En iyisini yapın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası için ülkelerinin milli takımlarına çağırılan oyuncularını motive etmeyi ihmal etmedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Hollanda'ya giden Wout Weghorst, Kamerun'a giden Kevin N'Kouodu, Fas'a giden Romain Saiss ve Kanada'ya giden Atiba Hutchinson'a güven aşıladı. Güneş, Katar'da yapılacak Dünya Kupası için milli takım formalarını terletecek oyuncularına, "Beşiktaş formasıyla gösterdiğiniz performanslarınız sayesinde hepiniz Katar'da olma şansı yakaladınız. Hepinizin bunu hak ettiğine yürekten inanıyorum. Şimdi, sizi davet eden ve aynı performansı bekleyenlere karşı sorumluluklarınızı yerine getirme zamanı geldi. Hepiniz için iyi bir organizasyon olsun. Görev alanlarınızda göstereceğiniz performansla sadece ülkenizin değil, bizim de gururumuz olacaksınız. Bizler de Türkiye'de sizinle birlikte sevineceğiz, en iyisini yapın" ifadelerini kullandı.


ŞENOL GÜNEŞ'TEN AKADEMİ ZİYARETİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Beşiktaş Futbol Akademi'yi ziyaret etti. Şenol Güneş ziyarette yönetici Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Akademi Antrenörleri ve sporcularımızla bir araya geldi. Fırat Fidan'ın sunumunu izleyen Güneş, daha sonra Ekşi ve Akademi antrenörleriyle görüş alışverişinde bulundu. Güneş, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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