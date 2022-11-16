Haberler Beşiktaş Larin’den her gün 10 bin Dolar!

Larin’den her gün 10 bin Dolar!

Beşiktaş ile anlaşamayan ve hemen ardından Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin'in Dünya Kupası için Kanada Milli Takımı kadrosuna çağrılması, siyah-beyazlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Dünya Kupası'nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş'ta top koşturması nedeniyle Larin'in Katar'da geçireceği her gün için siyahbeyazlılara 10 bin dolar ödeyecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Larin’den her gün 10 bin Dolar!
Beşiktaş ile anlaşamayan ve hemen ardından Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin'in Dünya Kupası için Kanada Milli Takımı kadrosuna çağrılması, siyah-beyazlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Dünya Kupası'nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş'ta top koşturması nedeniyle Larin'in Katar'da geçireceği her gün için siyahbeyazlılara 10 bin dolar ödeyecek. Bu arada Beşiktaş, Dünya Kupası'nda ter dökecek olan Atiba, Wout Weghorst, Kevin N'Koudou ve Romain Saiss için de FIFA'dan günlük 10'ar bin dolar ödeme alacak
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