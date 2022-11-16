Larin’den her gün 10 bin Dolar!

Beşiktaş ile anlaşamayan ve hemen ardından Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin'in Dünya Kupası için Kanada Milli Takımı kadrosuna çağrılması, siyah-beyazlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Dünya Kupası'nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş'ta top koşturması nedeniyle Larin'in Katar'da geçireceği her gün için siyahbeyazlılara 10 bin dolar ödeyecek
Beşiktaş ile anlaşamayan ve hemen ardından Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin'in Dünya Kupası için Kanada Milli Takımı kadrosuna çağrılması, siyah-beyazlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Dünya Kupası'nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş'ta top koşturması nedeniyle Larin'in Katar'da geçireceği her gün için siyahbeyazlılara 10 bin dolar ödeyecek. Bu arada Beşiktaş, Dünya Kupası'nda ter dökecek olan Atiba, Wout Weghorst, Kevin N'Koudou ve Romain Saiss için de FIFA'dan günlük 10'ar bin dolar ödeme alacak