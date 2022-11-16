Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis şoku! 14 ay...

Beşiktaş'ın eski golcülerinden John Carew, hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Norveçli eski futbolcu John Carew, yurtdışındaki varlıklarını Norveç Devleti'ne belirtmediği ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Carew'in ayrıca 521 bin euroluk vergi kaçırma suçundan 52 bin euro para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Vergi kaçırma suçunu "istemeden" işlediği belirtilen Carew'in mahkeme tarafından bilinçli olarak vergi kaçırdığı kanısına varılırsa, cezanın ikiye katlanabileceği beirtildi.