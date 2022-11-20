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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Berkay Vardar'ı yakından takip ediyor. Şu an Ümit Milli Takım kampında bulunan genç oyuncu için deneyimli teknik adam planını belirledi. Güneş, 19 yaşındaki futbolcudan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 15:04
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Kartal, 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Siyah beyazlıların Antalya maçı ise Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Dünya Kupası nedeniyle izinde olan Kartal'da, Ümit Milli Takım kampında bulunan genç oyuncu Berkay Vardar'ın performansı yakından takip ediliyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcudan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmayı planladığı belirlendi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Berkay, defansif orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Milliyet'in haberine göre Berkay'ın, Josef de Souza'nın alternatifi olarak düşünüldüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Josef'in form ve sakatlık durumlarıyla ilgili kafasında soru işaretleri bulunan teknik patron Şenol Güneş'in, Dünya Kupası arasında Berkay'la özel olarak ilgileneceği vurgulandı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Valerien Ismael, 1,88 boyundaki Berkay Vardar'a Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 maçta ilk 11'de şans tanıdı. Bir karşılaşmada sonradan oyuna dahil etmişti.

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