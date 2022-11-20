Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Berkay Vardar planı!

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı.
Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Kartal, 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Siyah beyazlıların Antalya maçı ise Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.
Dünya Kupası nedeniyle izinde olan Kartal'da, Ümit Milli Takım kampında bulunan genç oyuncu Berkay Vardar'ın performansı yakından takip ediliyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcudan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmayı planladığı belirlendi.
Berkay, defansif orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çekiyor.
Milliyet'in haberine göre Berkay'ın, Josef de Souza'nın alternatifi olarak düşünüldüğü ifade edildi.
Josef'in form ve sakatlık durumlarıyla ilgili kafasında soru işaretleri bulunan teknik patron Şenol Güneş'in, Dünya Kupası arasında Berkay'la özel olarak ilgileneceği vurgulandı.
Valerien Ismael, 1,88 boyundaki Berkay Vardar'a Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 maçta ilk 11'de şans tanıdı. Bir karşılaşmada sonradan oyuna dahil etmişti.