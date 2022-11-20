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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş önceliğini savunma hattı olarak belirledi. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimler de netleşti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 12:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, 2022 Dünya Kupası arasında arayışlarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Siyah-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcının defans hattına takviye istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Beşiktaş'ta en büyük eksikliğin savunmada olduğunu belirten teknik heyet, rotasını tecrübeli isimlere çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Yönetim; yerli oyuncuların büyük takımda oynama konusunda eksiklerinin olacağını, bu nedenle stoper bölgesine yabancı alınması konusunda görüş birliğine vardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yabancı savunmacılar da belli oldu. İşte o isimler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

LEONARDO BONUCCI

İddialara göre Beşiktaşlı yetkililer, Arnavutluk-İtalya maçında Berat Rıdvan Djmsiti'yi izlemek istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Ancak oyuncunun sakat olması nedeniyle ekibin dikkatini en fazla çeken isim İtalyanların tecrübeli ismi Leonardo Bonucci oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

35 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus forması giyiyor. Oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Başarılı stoper, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Bonucci'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

FRANCISCO CALVO

Beşiktaş'ın listesinde olduğu öne sürülen bir başka aday ise Konyaspor forması giyen Francisco Calvo...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Sezon başında ABD ekibi San Jose'den 495 bin euro karşılığında Konyaspor'a gelen Calvo, Süper Lig'de 13 karşılaşmada görev aldı, 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Başarılı bir performans sergileyen Calvo, ligin Dünya Kupası arasına kadar olan bölümünde dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

30 yaşındaki Kosta Rikalı stoper, Katar'da da milli takımı ile boy gösterecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın ilk takviyesi savunmaya! İşte adaylar

Konyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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