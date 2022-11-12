Felipe sürprizi

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı. Siyah beyazlılar, ocak ayında teknik direktör Güneş'in direktifleri doğrultusunda önemli çalışmalar yapacak ve bunlardan biri de, savunma hattı için olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbiden sonra yaptığı açıklamada, ara dönemde bir stoper transferinin yapılabileceğini ima etmişti. Siyah beyazlıların, Atletico Madrid'te forma giyen Felipe ile ilgilendiği belirtildi.



İYİ BİR ŞEÇENEK OLACAKTIR

İspanyol Spor Gazetesi AS'ın haber müdürü Garcia önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Garcia, "Felipe, Atletico'da çok fazla süre alamıyor. Ocak ayında ayrılmasına sıcak bakabilirler. Porto'da oynarken, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Pepe ile çok başarılı olmuşlardı. Tecrübeli bir oyuncu, Beşiktaş'ın stoper aradığını duyuyoruz. Beşiktaş, Felipe için iyi bir seçenek.



Siyah-beyazlıların listesindeki tecrübeli stoper Felipe, bugüne kadar 357 resmi karşılaşmada görev yaptı. 33 yaşındaki savunmacı bu periyotta 19 gol attı, 10 da asist yaptı.



PORTO'DA YILDIZLAŞTI

Brezilyalı yıldız Felipe, Corinthians'ta parladıktan sonra asıl çıkışını Porto formasıyla yaptı. Portekiz ekibinde 142 maça çıkan Sambacı, ardından A. Madrid'e transfer oldu. Felipe, profesyonel kariyerinde 2 kez de A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

WELİNTON VE MONTERO OCAKTA AYRILABİLİR



Siyah-beyazlılarda devre arasında bazı oyuncularla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Güneş, ayrılacak isimler arasında savunma hattından oyuncuları da belirlemiş durumda. Welinton ve Montero'nun bu isimlerin başında geldiği ve iyi bir teklif gelmesi durumunda iki savunmacının da gidebileceği ifade edildi. Welinton bu sezon sadece 2 maçta toplam 111 dakika şans bulurken, Montero da 4 maçta 295 dakikada sahada kaldı.