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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş sahasında Serik Belediyespor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırırken Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 07:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

FATİH DOĞAN - GÜNEŞ BİR MAÇLA SIVANMAZ!

Şenol Güneş'i, Ümraniye maçını kazandıktan sonra Galatasaray karşılaşmasını kaybettiği için acımasızca eleştirenler ya geçmiş günlerin buhranı içinde ya da gaflet içinde!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Valerien Ismael'in bıraktığı sıkıntılı mirasın izlerinin 10 gün içinde silineceğini düşünenlere, içine düştükleri 'sanal gerçeklikten' hayatın gerçekliğine dönmelerini tavsiye ederim!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Futbol sihirli değnekle, hokus pokusla düzeltilecek bir oyun değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Emekle, çalışmayla, zamanla, zekayla şekillenecek dört boyutlu bir sistem.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ın üzerindeki karabulutları dağıtacağına inanıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Ancak bunun için Adriano gibi bir sol beke, Rosier'in eski günlerine dönmesine, Josef'le sözleşme yenilenmesine, belki de üst düzey bir stopere ihtiyaç var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Şenol Güneş çözüm için arayışta ve dün akşam Serik Belediyespor karşısına Necip, Welinton ve Montero geri üçlüsüyle birlikte 3-4-3 sistemiyle çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Serik Belediye maçında uzun aradan sonra Atiba'yı görünce 'Neredesin Kaptan!' diyesim geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Dele Alli'nin yüksek hırsı kadar, geriden oyun kurarak hücumu desteklemesi de gözlerden kaçmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Forvette Muleka'nın verimli oyunu kadar Kerem Atakan'ın 3-0 biten ilk yarıdaki öz güvenli duruşu ve topla ilişkisi de fark edildi. Süre almaya hazır gibiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

İkinci yarı skorun da etkisiyle takım oyunundan daha bireysel oyuna dönüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Beşiktaş-Serik Belediyespor maçını değerlendirdi!

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, Güneş'in derbide 11'de oynatmadığı oyuncuları görmek için iyi bir idman maçıydı.

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İşte Beşiktaş - Serik Belediyespor maçının özeti
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