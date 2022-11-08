Serik Belediye uyarısı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Serik Belediye maçında yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmeyi düşünen Teknik direktör Şenol Güneş böylece oynamayanların performansını da görmüş olacak. Usta hoca, her fırsatta bir kaza yaşamadan üst tura çıkmaları için oyuncularını uyarıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Serik Belediye maçında yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmeyi düşünen Teknik direktör Şenol Güneş böylece oynamayanların performansını da görmüş olacak. Usta hoca, her fırsatta bir kaza yaşamadan üst tura çıkmaları için oyuncularını uyarıyor.