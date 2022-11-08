Kara Kartal'ın ilacı ara

İşlerin bir türlü yola girmediği Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımı tanımak için zamana ihtiyaç duyuyor. Bu haftaki Antalyaspor maçından sonra lige verilecek arada düğmeye basacak. Başarılı teknik adam, yaklaşık 1 ay sürecek aranın bir bölümünde takımı kampa alıp bütün sorunların üzerinde tek tek duracak. Tecrübeli çalıştırıcı bu arada önceliği savunmaya verecek. Oynattığı hücum futbolu ile bilinen Güneş, işler düzelene kadar defansı ön plana alacak. Bu konuda yardımcıları ile çalışmalara başlayan siyah beyazlı teknik adam, yine bu arada devre arası yapılacak transferler için de uğraşacak.

BİZZAT AÇIKLAMIŞTI

Şenol Güneş hafta sonu oynanan derbi sonrasında yaptığı açıklamada takımdaki sorunları tek tek anlatmış ve şu sözleri dile getirmişti: "Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Eldeki oyuncularla istediklerimizi yapmak istiyoruz. Antalyaspor ve Serik Belediye maçlarında takım zorlanabilir, genel bir zorlanma var çünkü. Takım oturursa sorun yok, olmazsa değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla."

MÜCADELE ETMENİZ GEREKİYOR

Öte yandan Şenol hoca, oyuncuları toparlamak için motivasyon konuşmaları yapmaya devam ediyor. Dünkü antrenman öncesi talebelerini toplayan tecrübeli çalıştırıcı, "Kısa bir süredir beraberiz. Birbirimizi tanımamız, isteklerimizi anlamamız için zamana ihtiyacımız var. Fakat bu zamanı en işi şekilde geçirmeliyiz. Her takımın kayıpları olacak. Önemli olan bundan sonrasında yapacağımız. Giydiğiniz forma mücadele etmenizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı. Güneş'in ayrıca Cenk, Atiba ve Josef'ten arkadaşlarıyla konuşup moral vermelerini istediği de gelen haberler arasında.