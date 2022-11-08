Doman ile ilk kez

Yarın oynanacak Serik Belediye maçının hakemi belli oldu. Mücadeleye Turgut Doman atandı. Eskişehir bölgesi hakemi olan Turgut Doman ilk kez siyah beyazlı takımın bir maçını yönetecek. Hakemlik kariyerinde 150 maça çıkan Doman'ın yönettiği mücadelelerde ev sahibi takımlar 70, misafir ekipler 36 maç kazandı. 44'ü berabere bitti.
Yarın oynanacak Serik Belediye maçının hakemi belli oldu. Mücadeleye Turgut Doman atandı. Eskişehir bölgesi hakemi olan Turgut Doman ilk kez siyah beyazlı takımın bir maçını yönetecek. Hakemlik kariyerinde 150 maça çıkan Doman'ın yönettiği mücadelelerde ev sahibi takımlar 70, misafir ekipler 36 maç kazandı. 44'ü berabere bitti.