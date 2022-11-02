Weghorst kalsın!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile ilk maçta aldığı galibiyetle çıkışa geçerken, takımda kiralık olarak görev yapan isimlerle ilgili durum da şimdiden masaya yatırıldı. Bu oyuncuların başında da Hollandalı forvet Wout Weghorst yer alıyor. 5-2 gibi farklı bir skorla kazanılan Ümraniye maçında en dikkat çekici olan faktör forvet hattındaki uyumdu. Weghorst ve Cenk Tosun ve ikilisinin 4 gole katkısı camiada yüzleri güldürürken, Hollandalı golcünün de takıma kısa sürede olan uyumu, gelecek sezonlarda kalıp kalmayacağı iddialarını beraberinde getirdi.

BURNLEY'İN DURUMU ÖNEMLİ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı Sportif direktör Kazancı, "Weghorst burada mutlu, biz de ondan memnunuz. Onu kiraladığımız Burnley kulübü Premier Lig'e çıkarsa büyük bir bütçeye de sahip olacaklar. Bu durumda Weghorst'u kullanmayı tercih edebilirler. Ama biz de şu andaki performansıyla onunla devam etmek istiyoruz. Weghorst için belirlenen 10 milyon euro'luk bonservis bedeli elbette yüksek, fakat Premier Lig'e çıkamazlarsa rakam değişir. Gönlümüz kalmasından yana, bekleyip göreceğiz" dedi