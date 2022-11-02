Haberler Beşiktaş Weghorst kalsın!

Weghorst kalsın!

Hem futbolu, hem golleri hem de tavırlarıyla siyah-beyazlı camianın gönlünde taht kuran Weghorst için yönetim ‘Seneye de bizimle olsun’ kararı verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Weghorst kalsın!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile ilk maçta aldığı galibiyetle çıkışa geçerken, takımda kiralık olarak görev yapan isimlerle ilgili durum da şimdiden masaya yatırıldı. Bu oyuncuların başında da Hollandalı forvet Wout Weghorst yer alıyor. 5-2 gibi farklı bir skorla kazanılan Ümraniye maçında en dikkat çekici olan faktör forvet hattındaki uyumdu. Weghorst ve Cenk Tosun ve ikilisinin 4 gole katkısı camiada yüzleri güldürürken, Hollandalı golcünün de takıma kısa sürede olan uyumu, gelecek sezonlarda kalıp kalmayacağı iddialarını beraberinde getirdi.

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı Sportif direktör Kazancı, "Weghorst burada mutlu, biz de ondan memnunuz. Onu kiraladığımız Burnley kulübü Premier Lig'e çıkarsa büyük bir bütçeye de sahip olacaklar. Bu durumda Weghorst'u kullanmayı tercih edebilirler. Ama biz de şu andaki performansıyla onunla devam etmek istiyoruz. Weghorst için belirlenen 10 milyon euro'luk bonservis bedeli elbette yüksek, fakat Premier Lig'e çıkamazlarsa rakam değişir. Gönlümüz kalmasından yana, bekleyip göreceğiz" dedi

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