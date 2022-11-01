Vodafone Park'a güneş doğdu!

Beşiktaş taraftarı, yeniden takımın başına geçen Şenol Güneş'i bağrına bastı. Pazar günü Ümraniyespor maçıyla yeniden siyah- beyazlı kulübün başında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta inanılmaz bir coşkuyla karşılandı. Taraftarların, sahaya çıkar çıkmaz dakikalarca tezahüratla yaptığı Şenol Güneş bütün tribünleri tek tek dolaşırken, verilen çiçekler ve atılan karanfiller; başarılı teknik adamı hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Uzun bir aradan sonra yeniden Vodafone Park'a dönen Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartallar, aldıkları farklı galibiyetle hem tribündeki hem de ekran başındaki Beşiktaşlıları adeta mest ettiler. Sosyal medyadaki "Vodafone Park'a Güneş Doğru" paylaşımları da rekor kırdı.



FATİH TERİM'İ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'e geri dönen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, lig tarihinde 51 farklı takımı mağlup ederek Fatih Terim'i geride bırakmayı başardı. Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu. Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig tarihine geçti.