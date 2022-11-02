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Talisca bombası

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediği ifade edildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Talisca bombası

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesi eski öğrencisi Anderson Talisca'nın yeni planlar yapmasına neden oldu. Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımında 6 maçta 6 gol atmasına rağmen daha kaliteli bir ligde oynamayı hedefleyen 28 yaşındaki sambacı yeniden Beşiktaş'a dönmek istiyor. Güneş de şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisine sıcak bakıyor. Ancak Al Nasr'da astronomik ücret alan Talisca'nın transferinin gerçekleşmesi için ciddi indirim yapması şart. Talisca, Güneş'in Beşiktaş'a dönmesi üzerine eski hocası için "Harika bir adam" ifadesini kullanmıştı.

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