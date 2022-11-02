Talisca bombası

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesi eski öğrencisi Anderson Talisca'nın yeni planlar yapmasına neden oldu. Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımında 6 maçta 6 gol atmasına rağmen daha kaliteli bir ligde oynamayı hedefleyen 28 yaşındaki sambacı yeniden Beşiktaş'a dönmek istiyor. Güneş de şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisine sıcak bakıyor. Ancak Al Nasr'da astronomik ücret alan Talisca'nın transferinin gerçekleşmesi için ciddi indirim yapması şart. Talisca, Güneş'in Beşiktaş'a dönmesi üzerine eski hocası için "Harika bir adam" ifadesini kullanmıştı.