Haberler Beşiktaş Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda 2. Şenol Güneş dönemi, bir hayli şaşalı başladı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki 2. serüvenine, 5-2'lik galibiyetle start verdi. Öte yandan Velerien Ismael tarafından istenilen formunu bir türlü yakalayamayan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in dokunuşuyla beraber adeta yeniden doğdu. Cenk Tosun ve Şenol Güneş arasındaki 'ilk' rastlantısı da dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 13:24
Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 yenerken maça damgasını vuran isim Cenk Tosun olmuştu.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Cenk, Valerien Ismael yönetiminde kulübüye hapsolmuştu.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Yıldız golcü, Şenol Güneş'in ilk maçında 11'de yer aldı.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Siyah beyazlıların yıldızı, 2 gol ve 1 asistle galibiyette büyük rol oynadı.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

REKOR PARAYA GİTMİŞTİ
Cenk Tosun'un kariyerinde Güneş'in çok önemli bir yeri var.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

İkili arasında oluşan büyük sinerji direkt rakamlara da yansımış durumda.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Milli futbolcu, Güneş yönetiminde toplam 113 maça çıkarken rakip ağlara tam 57 gol göndermeyi başardı.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Cenk Tosun en yüksek gol sayısına, Güneş'le beraber ulaştı.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

2017-18 sezonunda yine tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Beşiktaş'ta harika bir performans sergileyen Cenk Tosun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolu sonrası 22 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak Türk futbol tarihine geçmişti.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Şenol Güneş'in ardından Cenk'in en fazla maça çıktığı teknik adam Marco Silva oldu.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

MARCO SILVA İLE 5 GOL ATABİLDİ
Tecrübeli yıldız, Everton'da 35 maçta görev almasına karşın 5 gol atabilmişti.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Cenk Tosun ayrıca Tolunay Kafkas'la 26 maçta 12 gol, Sergen Yalçın'la 20 maçta 11 gol, Bülent Uygun'la da 23 maçta 9 gol ve Hikmet Karaman'la da 33 maçta 9 gol atmayı başardı.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

ŞENOL GÜNEŞ İLE İLKLERİ YAŞIYOR
Cenk ile Şenol Güneş'in 'ilk' tesadüfü de dikkat çekti.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde 16 Ağustos 2015'te Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda oynanan ve 5-2 kazanılan ilk maçta da siyah- beyazlı takımın ilk golü Cenk Tosun'dan gelmişti.

Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Tosun Paşa, Kara Kartal'daki ikinci Şenol Güneş döneminde de ilk golü atan isim oldu.

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