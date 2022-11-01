Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 yenerken maça damgasını vuran isim Cenk Tosun olmuştu.
Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 yenerken maça damgasını vuran isim Cenk Tosun olmuştu.
Cenk, Valerien Ismael yönetiminde kulübüye hapsolmuştu.
Yıldız golcü, Şenol Güneş'in ilk maçında 11'de yer aldı.
Siyah beyazlıların yıldızı, 2 gol ve 1 asistle galibiyette büyük rol oynadı.
REKOR PARAYA GİTMİŞTİ
Cenk Tosun'un kariyerinde Güneş'in çok önemli bir yeri var.
İkili arasında oluşan büyük sinerji direkt rakamlara da yansımış durumda.
Milli futbolcu, Güneş yönetiminde toplam 113 maça çıkarken rakip ağlara tam 57 gol göndermeyi başardı.
Cenk Tosun en yüksek gol sayısına, Güneş'le beraber ulaştı.
2017-18 sezonunda yine tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Beşiktaş'ta harika bir performans sergileyen Cenk Tosun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolu sonrası 22 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak Türk futbol tarihine geçmişti.
Şenol Güneş'in ardından Cenk'in en fazla maça çıktığı teknik adam Marco Silva oldu.
MARCO SILVA İLE 5 GOL ATABİLDİ
Tecrübeli yıldız, Everton'da 35 maçta görev almasına karşın 5 gol atabilmişti.
Cenk Tosun ayrıca Tolunay Kafkas'la 26 maçta 12 gol, Sergen Yalçın'la 20 maçta 11 gol, Bülent Uygun'la da 23 maçta 9 gol ve Hikmet Karaman'la da 33 maçta 9 gol atmayı başardı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE İLKLERİ YAŞIYOR
Cenk ile Şenol Güneş'in 'ilk' tesadüfü de dikkat çekti.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde 16 Ağustos 2015'te Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda oynanan ve 5-2 kazanılan ilk maçta da siyah- beyazlı takımın ilk golü Cenk Tosun'dan gelmişti.
Tosun Paşa, Kara Kartal'daki ikinci Şenol Güneş döneminde de ilk golü atan isim oldu.
Cenk ayrıca Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltının tamamını gole çevirdi.
Trabzonspor'a da bir gol atan Cenk ligde bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.