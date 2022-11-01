Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 'İlkler onunla'

2017-18 sezonunda yine tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Beşiktaş'ta harika bir performans sergileyen Cenk Tosun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolu sonrası 22 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak Türk futbol tarihine geçmişti.