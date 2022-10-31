Kartal bol bol gol

Hafta içinde Valerien İsmael ile yolları ayırıp teknik direktör Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, Ümraniyespor'a patladı: 5-2. Yeni hocasıyla bambaşka bir havaya bürünen Kara Kartal, taraftarının da desteğini alarak çıktığı mücadelede gol olup yağdı. Daha 5. dakikada Cenk Tosun'un golüyle öne geçen siyah beyazlılar, 33'te Weghorst'la durumu 2-0 yaptı. Devre arasına 2-1 önde giden Beşiktaş, ikinci devreye de golle başladı. 48'de Tayyip Talha ile yine farkı 2'ye çıkaran Kartal, 57'de Avounou'yu durduramadı: 3-2. 5 dakika sonra 4 geldi: 4-2.



EN ÇOK İSABETLİ ŞUT ÇEKTİĞİ MAÇ

Kapanışı ise Weghorst yaptı. Hollandalı 78. dakikada skoru belirledi: 5-2. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde tahrip gücü yüksek bir futbol oynayıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah beyazlı takım ayrıca bu sezon bir ilke de imza attı. Beşiktaş ilk kez bir maçı 5 gol atarak bitirdi. Havası değişen Kartal, gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesi büyük moral kazandı. Öte yandan iç sahadaki üç maçlık galibiyet hasretini Ümraniyespor karşısında sonlandıran Beşiktaş, bu sezon en fazla isabetli şut çektiği maçı oynadı. Siyah-beyazlı takım rakip kaleye 10 isabetli şut attı.



337 GÜN SONRA!

Kartal'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Ümraniyespor maçıyla birlikte 337 gün sonra sahaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte eldivenleri alan Mert Günok, en son 27 Kasım 2021'de oynanan Giresunspor karşılaşmasında formasını terletmişti.



REDMOND İLK KEZ

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond dün bu sezon ilk kez skora katkıda bulundu. İkinci devrenin başında Dele Alli'nin yerine oyuna giren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Cenk Tosun'un attığı ikinci golde asisti yapan isimdi. Siyah beyazlı forma ileilk asistini yapan Redmond, performansıyla geçer not aldı.