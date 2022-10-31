Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, ikinci Şenol Güneş dönemindeki ilk maçında rakibine gol yağdırdı: 5-2.
Ev sahibi takımı galibiyete götüren golleri Cenk Tosun (2), Wout Weghorst (2) ve Tayyip Talha Sanuç kaydetti.
Ümraniyespor'da Del Valle ve Avounou fileleri havalandırdı.
Beşiktaş bu galibiyetin ardından 5 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.
DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Siyah-beyazlı takım ara vermeden Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyet basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
GÜNEŞ, ROSIER İLE 10 DAKİKA GÖRÜŞTÜ
Milliyet'in haberine göre, Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş Ümraniyespor maçınında, ilk yarının sonunda oyundan aldığı Valentine Rosier ile yakından ilgilendi.
Fransız sağ bek ile yaklaşık 10 dakika görüşen deneyimli teknik adam, istediklerini anlattı.
Güneş Ümraniyespor maçı sonrası basın toplantısında yıldız futbolcuyu oyundan almasının nedeni olarak yorgunluğunu göstermişti.
Öte yandan Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
Beşiktaş, Galatasaray maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Serikspor ile karşı karşıya gelecek.
Kara Kartal, Serik maçının ardından evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
Antalya maçının ardından Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.