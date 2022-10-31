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Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Vodafone Park'ta Ümraniyespor'u konuk ederken, mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'ta çiçeği burnunda teknik direktör Şenol Güneş'in takıma pozitif katkısı gözle görülür bir şekilde olurken, maçın ertesi günü yapılan antrenmanda tecrübeli teknik adam Rosier ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:48
Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Siyah-beyazlılar, ikinci Şenol Güneş dönemindeki ilk maçında rakibine gol yağdırdı: 5-2.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Ev sahibi takımı galibiyete götüren golleri Cenk Tosun (2), Wout Weghorst (2) ve Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Ümraniyespor'da Del Valle ve Avounou fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Beşiktaş bu galibiyetin ardından 5 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Siyah-beyazlı takım ara vermeden Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyet basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

GÜNEŞ, ROSIER İLE 10 DAKİKA GÖRÜŞTÜ
Milliyet'in haberine göre, Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Teknik direktör Şenol Güneş Ümraniyespor maçınında, ilk yarının sonunda oyundan aldığı Valentine Rosier ile yakından ilgilendi.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Fransız sağ bek ile yaklaşık 10 dakika görüşen deneyimli teknik adam, istediklerini anlattı.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Güneş Ümraniyespor maçı sonrası basın toplantısında yıldız futbolcuyu oyundan almasının nedeni olarak yorgunluğunu göstermişti.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Öte yandan Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Beşiktaş, Galatasaray maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Serikspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Kara Kartal, Serik maçının ardından evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş'ta özel görüşme! Şenol Güneş ve Rosier...

Antalya maçının ardından Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

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