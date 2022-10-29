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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sarı kart alarmı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda, iki futbolcu kart görmesi halince cezalı duruma düşecek ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:41
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sarı kart alarmı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda Galatasaray derbisi öncesinde iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ROSIER VE GEDSON CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile Portekizli orta sahası Gedson Fernandes daha önce oynadıkları maçlarda 3 sarı kart gördü. İki oyuncu maçta oynar ve kart görürse Galatasaray derbisinde sahada olamayacak..

İKİ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Rosier 11 karşılaşmada forma giydi ve 922 dakika süre aldı. Beşiktaş'ın sağ beki 11 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Gedson ise 11 maçta 758 dakika oynayıp 1 asistlik performans gösterdi.

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