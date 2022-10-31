Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı sonrası Cezayirli oyuncunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Güneş, "Ghezzal, 3 maçta da olmayacak. Dünya Kupası arasına kadar olmaz. Tedavisi ve çalışması olacak" dedi.
Sağ ayağındaki ağrı nedeniyle Dünya Kupası'na kadar forma giyemeyecek olan Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti.
NTV Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, sakatlık konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek.
Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönecek.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti.
Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı.
Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.
Yıldız oyuncu bu sezon Süper Lig'de 5 karşılaşmada forma giydi.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Öte yandan Ghezzal'ın 1 de asisti bulunuyor.
30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Rachid Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.