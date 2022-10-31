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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na kadar forma giyemeyecek. Sağ ayağındaki ağrıları devam eden 30 yaşındaki futbolcu, tedavisi için Katar'a gitti. Katar'da uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek olan Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 18:44 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 19:06
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı sonrası Cezayirli oyuncunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Güneş, "Ghezzal, 3 maçta da olmayacak. Dünya Kupası arasına kadar olmaz. Tedavisi ve çalışması olacak" dedi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Sağ ayağındaki ağrı nedeniyle Dünya Kupası'na kadar forma giyemeyecek olan Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

NTV Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, sakatlık konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönecek.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Yıldız oyuncu bu sezon Süper Lig'de 5 karşılaşmada forma giydi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Bu müsabakalarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için...

Öte yandan Ghezzal'ın 1 de asisti bulunuyor.

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