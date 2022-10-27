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Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş ne zaman imza atacak? Belli oldu!

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Şenol Güneş'e imza attıracağı günü ve tarihi belirledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:18
Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş ne zaman imza atacak? Belli oldu!

Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolları ayıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi 28 Ekim Cuma günü resmen başlıyor.

Milliyet'in haberine göre, deneyimli teknik adam kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi imzayı atacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki imza töreni saat 11.00'de başlayacak.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Şenol Güneş'in 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın yardımcılığına ise Eren Şafak'ın getirileceği öğrenildi. Güneş, Beşiktaş'ı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyon yapmıştı.

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