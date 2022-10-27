Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş ne zaman imza atacak? Belli oldu!

Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolları ayıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi 28 Ekim Cuma günü resmen başlıyor.
Milliyet'in haberine göre, deneyimli teknik adam kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi imzayı atacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki imza töreni saat 11.00'de başlayacak.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Şenol Güneş'in 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın yardımcılığına ise Eren Şafak'ın getirileceği öğrenildi. Güneş, Beşiktaş'ı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyon yapmıştı.