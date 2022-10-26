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Beşiktaş idmanında flaş detay! Valerien Ismael...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael dönemi sona eriyor. Taraflar fesih görüşmelerinde anlaşmaya vardı ve artık kulüpten yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Bu gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş'ta bir yandan hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı. Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı takip etti. Kulüpten yapılan resmi paylaşımda Valerien Ismael idman fotoğraflarında görülmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 20:08
Beşiktaş idmanında flaş detay! Valerien Ismael...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, üç grup halinde yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

ÇEBİ VE KAZANCI ANTRENMANI TAKİP ETTİ!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.

VALERIEN ISMAEL İDMAN FOTOĞRAFLARINDA YOK!
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan idman fotoğraflarında takımdan ayrılması beklenen Valerien Ismael yer almadı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

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