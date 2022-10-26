Beşiktaş idmanında flaş detay! Valerien Ismael...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, üç grup halinde yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

ÇEBİ VE KAZANCI ANTRENMANI TAKİP ETTİ!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.

VALERIEN ISMAEL İDMAN FOTOĞRAFLARINDA YOK!

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan idman fotoğraflarında takımdan ayrılması beklenen Valerien Ismael yer almadı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.