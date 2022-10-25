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Sezonun en erken golü!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar maça fırtına gibi başladı. Kartal, henüz 31'inci saniyede, Muleka'nın asistinde Hollandalı yıldızı Wout Weghorst ile 1-0 öne geçti. Siyah beyazlıları öne geçiren bu gol, sezonun en erken golü oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Sezonun en erken golü!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar maça fırtına gibi başladı. Kartal, henüz 31'inci saniyede, Muleka'nın asistinde Hollandalı yıldızı Wout Weghorst ile 1-0 öne geçti. Siyah beyazlıları öne geçiren bu gol, sezonun en erken golü oldu.

MULEKA SADECE ASİSTTE VAR
Beşiktaş'ta 23 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu Muleka, Hatayspor karşısında etkisiz bir oyun ortaya koydu. Genç kanat oyuncusunun ilk yarıda yaptığı yararlı tek iş; maçın başında Weghorst'un golünde asisti yapması oldu. Teknik direktör İsmael, bu sezon ilk asistine imza atan Muleka'yı, ikinci yarıda sahaya sürmedi ve yerine Redmond'a görev verdi.

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