Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması!

Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması!

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 16:52
Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'de son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta, Valerien Ismael ismi tartışılmaya devam ediyor. Son oynanan ve kaybedilen Hatayspor maçının ardından Beşiktaş taraftarlarının bir kez daha istifaya davet ettiği Ismael için, yönetim de ayrılık seçeneğini masaya yatırdı.

Ismael yerine adı geçen ilk isim Şenol Güneş olurken, tecrübeli teknik adamdan açıklama geldi.

Şenol Güneş, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz" dedi.

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"2 GÜN İÇİNDE AYRILACAK"

A Spor muhabiri Sercan Dikme yaptığı açıklamada, "Valerien Ismael ile yolların ayrılmasını bekliyoruz. En geç 2 gün içerisinde yollar ayrılacak gibi. Valerien Ismael kendisi de istifayı düşünüyor. Akşama kadar bu durum beklenecek. İstifa etmezse Valerien Ismael'in tazminatı 300-325 bin Euro civarında." dedi.

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