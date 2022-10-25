Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan ve son olarak da Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Valerien İsmael ile yollarını ayırmayı gündemine alırken yeni teknik direktör adaylarını da belirledi. Peki, listede kimler var? Kartal'ın yeni hocası kim olacak? İşte yaşananlar ve hoca adayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 16:52
İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Siyah beyazlılar son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Kartal son olarak Hatayspor'a mağlup oldu ve maç eksiği olan lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

ISMAEL TARTIŞMALARI ALEVLENDİ!

Beşiktaş taraftarı ile bir türlü yıldızı barışmayan Valerien Ismael ile ipler iyice koptu.

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Fransız çalıştırıcı, Trabzonspor maçında da istifaya davet edilmiş ancak bu doğrultuda gelen soruya Türkçe bilmediğini ifade etmişti.

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Hatayspor maçı sonrası da istifaya davet edilen Valerien Ismael için yönetim de desteğini çekti.

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Fransız teknik adam ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması beklenirken, adaylar da netleşmeye başladı.

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları;

Şenol Güneş

İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Mircea Lucescu

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