İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.
Siyah beyazlılar son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Kartal son olarak Hatayspor'a mağlup oldu ve maç eksiği olan lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.
ISMAEL TARTIŞMALARI ALEVLENDİ!
Beşiktaş taraftarı ile bir türlü yıldızı barışmayan Valerien Ismael ile ipler iyice koptu.
Fransız çalıştırıcı, Trabzonspor maçında da istifaya davet edilmiş ancak bu doğrultuda gelen soruya Türkçe bilmediğini ifade etmişti.
Hatayspor maçı sonrası da istifaya davet edilen Valerien Ismael için yönetim de desteğini çekti.
Fransız teknik adam ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması beklenirken, adaylar da netleşmeye başladı.
İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları;
Şenol Güneş
Mircea Lucescu
İlhan Palut
Sergen Yalçın
Rıza Çalımbay