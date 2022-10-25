Josef: Utanmamız gerekiyor

KaptanJosef de üzgündü. Sambacı, "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Sonuçtan utanmamız lazım" dedi.
KaptanJosef de üzgündü. Sambacı, "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Sonuçtan utanmamız lazım" dedi.