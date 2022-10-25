Haberler Beşiktaş Josef: Utanmamız gerekiyor

Josef: Utanmamız gerekiyor

Kaptan Josef de üzgündü. Sambacı, "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Sonuçtan utanmamız lazım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Josef: Utanmamız gerekiyor
Kaptan Josef de üzgündü. Sambacı, "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Sonuçtan utanmamız lazım" dedi.
DİĞER
Son dakika haberi: Volkan Demirel'den Valerien Ismael'e büyük tepki! Yardımcıları son anda araya girdi...
Son model gurur! Tülin Şahin, Danimarka'da dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaşacak
G.Saray'da büyük isyan!
Jesus'un hedefi altyapı! Nunez modeli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan Ismael eleştirisi! "Beşiktaş'a top oynatmıyor"
Çakar'dan Valerien Ismael'e eleştiri! "Kolay goller yerse..."
Güneş Tutulması İstanbul'dan görülecek mi?
Canlı altın fiyatları (25 Ekim Salı)
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Canlı yayında flaş sözler! "VAR Ali Palabıyık'ı çağırdı" Canlı yayında flaş sözler! "VAR Ali Palabıyık'ı çağırdı" 01:50
Canlı yayında flaş sözler! "VAR Ali Palabıyık'ı çağırdı" Canlı yayında flaş sözler! "VAR Ali Palabıyık'ı çağırdı" 01:49
Ya tutarsa! Ya tutarsa! 01:47
Ismael'i göndermeyin! Ismael'i göndermeyin! 01:45
Ersin yine formsuz Ersin yine formsuz 01:44
Beşiktaş Başkanı Çebi Hakem tepkilerine böyle yanıt verdi: Eyyam yapmayın! Beşiktaş Başkanı Çebi Hakem tepkilerine böyle yanıt verdi: Eyyam yapmayın! 01:43
Daha Eski
'Karakter gösterdik" 'Karakter gösterdik" 01:40
Josef: Utanmamız gerekiyor Josef: Utanmamız gerekiyor 01:38
Josef: Utanmalıyız! Josef: Utanmalıyız! 01:38
‘Hayal kırıklığına uğradık’ ‘Hayal kırıklığına uğradık’ 01:37
İyi papağanı dinliyorum İyi papağanı dinliyorum 01:37
Ze Luis siftah yaptı Ze Luis siftah yaptı 01:36