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Sakat oynatmam

Fransız çalıştırıcı, Trabzon derbisinde sakatlanan ancak Hatay maçında forma giymek isteyen Weghorst'a "Tam iyileşmeden oynamayazsın" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Sakat oynatmam
Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Hatayspor maçına çevrildi. Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçı sonrası çekilen MR'ında sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Weghorst en az 1 hafta yeşil sahalardan uzak kalarak tedavi görecek. Hollandalı golcünün, hocasıyla yaptığı görüşmede pazar gününe kadar kendisini iyi hissetmesi durumunda kadroda yer almak istediğini söyledi. Ancak Beşiktaş teknik heyetinin sağlık ekibinin onayı olmadan bir karar almayacağı belirtildi. Valerien İsmael'in de Hollandalı oyuncunun şu anki durumuyla oynamasının zor olduğu raporunu aldığı için Weghorst'a "Seni tam olarak iyileşmeden oynatmayacağım" yanıtını verdiği öğrenildi.
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