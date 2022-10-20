Atiba Hutchinson Ocak’ta bırakabilir

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın, Ocak ayında aktif futbol yaşantısını noktalayabileceği ifade edildi. Bu sezon hiç bir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil. Atiba Hutchinson'ın, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda Ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın, Ocak ayında aktif futbol yaşantısını noktalayabileceği ifade edildi. Bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil. Atiba Hutchinson'ın, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda Ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi.