Beşiktaş Başkanı Çebi Hakem tepkilerine böyle yanıt verdi: Eyyam yapmayın!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem kararlarına değinerek, "Hakemler her maça, birisinin hatasını bir öteki maçta düzeltecekmiş mantalitesiyle sahaya çıkmamaları lazım. Hakemlerle ilgili hoşgörü olmaz" dedi. Başkan Çebi şöyle devam etti: Ben bunu bir sene evvel söyledim. 'Bu hakem arkadaşlarımızı değiştirelim' dediğimde, 'Bu uygulama yapıldı' denildi. Şimdi herkes veryansın 'yandım anam' diye bağırıyor, ama geç kaldılar. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp, öteki maçta ötekine sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız. Yani eyyamcılığa gerek yok. Hakemler her maça, birisinin hatasını bir öteki maçta düzeltecekmiş mantalitesiyle sahaya çıkmamaları lazım. Bu durum umarım Beşiktaş-G.Saray maçına yansımaz!

BİR DAKİKA DURMADILAR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deplasmana gittiği Hatay'da bir dakika boş durmadı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret edip forma veren Çebi, Hatay Kartal Yuvası'nı ziyaretinde de taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Başkan, Hatay'da Beşiktaşlılar Derneğince Şehit Coşkun yaptırılan derslik ve kütüphane açılışına da katıldı.