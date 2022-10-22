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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, köşesinde Fikret Orman'ın başkanlığı dönemindeki Beşiktaş'ı analiz etti. Usta kalem, o dönemki teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:23
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

SİNAN VARDAR - FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?

Şimdi bir tık geriye gidelim. Çok değil, bundan birkaç yıl öncesine...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Beşiktaş iki yıl üst üstte şampiyon olup stadın bitirilmesi ülkemizden satılan en büyük gelir getiren Sosa, Cenk Tosun gibi futbolcuların satışından 100 milyon dolar gibi inanılmaz bir paranın kulüp kasasına girişi daha sonra o dönemin başkanının güç zehirlenmesi... Son derece tartışılan stat maliyeti...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Başarılı teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istemesine rağmen sezon başı Burak Yılmaz'ın transfer edilmemesi (1.5 sezon sonra alınıp çok başarılı olması)...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Lens, Negredo gibi yüksek maliyetle ve gibi hiç verim getirilmeyen isimlerin transferi üzerine Beşiktaş'ın aşağı çekilmesi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Sonrasında çok başarılı olan futbol şubesinden Ahmet Nur Çebi ve Mete Vardar'ın görevlerine son verilmesi ile 3. ve 4. şampiyonluğunun da engellenmesi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Çeşitli oyunlarla Şenol Güneş'in zorla milli takıma itilmesi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Ve sonuç olarak büyük bir enkaz bırakılarak Fikret Orman'ın istifa etmesi hakikaten Beşiktaş'a çok büyük darbe oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Hani ünlü bir kitap vardı "Fatmagül'ün suçu ne?" adında; söyler misiniz bana peki Şenol Güneş'in suçu ne?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

İşte tüm kulüplerimizde yapılan böyle tarihi hatalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da geçenlerde söylediği gibi tüm kulüpleri iflasın eşiğine getirdi.

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