BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı sözler! "Şenol Güneş..."

Beşiktaş iki yıl üst üstte şampiyon olup stadın bitirilmesi ülkemizden satılan en büyük gelir getiren Sosa, Cenk Tosun gibi futbolcuların satışından 100 milyon dolar gibi inanılmaz bir paranın kulüp kasasına girişi daha sonra o dönemin başkanının güç zehirlenmesi... Son derece tartışılan stat maliyeti...