BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Ghezzal sözleri! "Bomba patlar yakında"

TEKNOLOJİYE KAFA!

Beşiktaş, Giresun deplasmanında kazanırken, sosyal medyada eyyam yapanlar makinenin belirlediği ofsaytı beğenmediler! VAR'ın diğer kararları duruma göre tüm dünyada eğilip, bükülüyor ama ofsayt bu gezegende kabul görmüş durumda; bir tek biz hariç! Biz artık ofsaytları da tartışıyoruz... Harika (!) bir futbol ailesi olduk, ne mutlu bize!