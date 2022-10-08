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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, dikkat çeken ifadeler kullandı. Valerien Ismael'i eleştiren usta kalem, siyah-beyazlıların oyununu övdü. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 08:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

SİNAN VARDAR - GÖZÜM ÜZERİNİZDE

Merkez Hakem Kurulu, sürpriz bir kararla bu hafta, ligin ikinci haftasında Beşiktaş'ı Alanyaspor deplasmanında yakan Yasin Kol'a görev verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Yetmedi, geçen sezon yapılan operasyona başkaldıran ve bu yüzden TFF Hukuk Kurulu'na sevk edilen yan hakemler Alpaslan Dedeç ve ve İsmail Şencan'ı Giresunspor-Beşiktaş maçına atadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Peki bu gelişmelerin anlamı ne oluyor? Geçen sezon 8 Mart'ta yapılan ve birçok hakemin saf dışı bırakıldığı operasyonun en büyük destekçisi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Kulüplerin de büyük çoğunluğu da bu operasyona destek verdi. Ama ne olduysa birçok kulüp başkanı yan çizdi ve ardından yaşanan gelişmelerle operasyon askıya alındı. Yeni sezonla birlikte de hakemler Beşiktaş'a açık ve seçik cephe aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Maalesef Türk futbolunda yıllardır aynı tas aynı hamam yaşanıyor. Bu tiyatronun başrolündekiler sürekli Beşiktaş'ı hedef seçiyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Büyük Beşiktaş camiası bu tuzakları unutmayacaktır. Futbola ve özellikle de Beşiktaş'a zarar verenlerin bu tiyatrosu son bulacaktır. Gözüm üzerinizde!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

BEŞİKTAŞ'IN FAZLASI VAR

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performans nedeniyle çok eleştirildi. Maç yazımda da belirttim, mücadelenin son 10 dakikası haricinde siyah beyazlı takımı beğenmedim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Yorumlarda en büyük eleştiri teknik direktör Valerien Ismael'e yapıldı. Fransız teknik adamı ben de eleştiriyorum ama bir yandan da tam destek verilmesi düşüncesindeyim. Ancak gerçek olan bir şey var ki; Ismael'in kredisi tükeniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Başkan Çebi her fırsatta Ismael'e 'Arkandayız' mesajı veriyor ama büyük takımlarda bu kadar üst üstte bu kadar hataya ve puan kaybına tahammül olmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Derbi maç sonrası birçok eleştirinin ardından bardağa bir de dolu tarafından bakmak gerekir. Ghezzal'ın oyuna girmesiyle Beşiktaş'ın 80. dakikadan sonraki temposuna Türkiye'de dayanabilecek bir takım yok. Beşiktaş bu tempolu futbolu daha uzun süre ortaya koyabilecek güce sahip...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Siyah-beyazlı takım daha önce de bunu gösterdi. Bu gösterişli oyun Türkiye Süper Ligi'nin de en iyisi. Maceraya gerek yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Derbi maçta beni sevindiren önemli detay da yeni transferler Tayyip Talha ve Tayfur'un gösterdiği müthiş performanstı. Tayyip Talha sanki uzun yıllardır Beşiktaş forması giyiyormuş gibi ayağına hakim, soğukkanlı ve yer tutuşlarıyla yıllardır aradığımız savunma oyuncusu...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Tayfur Bingöl de oyunda kaldığı 20 dakikada çok başarılı bir performans gösterdi. Tayfur, müthiş hırsıyla Fenerbahçe savunmasına soğuk terler döktüren isimlerinden başında geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Ligin daha çok başı... Puan farkı yok denecek kadar az... Köprünün altından daha çok sular akacak. N'Koudou'nun da tamamen iyileşmesiyle Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna gelebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş analizi!

Beşiktaş'ın en büyük gücü muhteşem taraftarı... Derbi maçtaki tribün performansı olağanüstüydü. Enseyi karartmaya gerek yok. Beşiktaş'ın şampiyon olması için fazlası var, eksiği yok. Yeter ki, Valerien Ismael macera aramasın ve takımın ayarlarıyla oynamasın.

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