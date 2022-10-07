Ghezzal yarın 11’de başlıyor

Siyah-beyazlıların zirve yarışında geri planda kalması teknik ekibi üzerken, sakatlığı geçen Ghezzal'ın 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelmesi takımda sevinç yarattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Cezayirli yıldızı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın zirve yarışında geri planda kalması teknik ekibi üzerken, sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Ghezzal'ın 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelmesi takımda sevinç yarattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Cezayirli yıldızı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.