Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 22 taraftara men cezası!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra dev derbide toplam iki bin polis görevlendirildi.

Stat ve çevresindeki arama noktalarında önlemler çok sıkı tutuldu. Fenerbahçe taraftarlarının, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla alınmadığı maçta Beşiktaş taraftarları arasında tribünde kavgalar çıktı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri kavgalara büyümeden müdahale etti.



Yeni Asır'ın haberine göre; maçta kavga eden, stada usülsüz giriş yaptıkları saptanan, sahaya yabancı madde atan ve taşkınlık yapan toplamda 22 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldı. Söz konusu taraftarlara spor müsabakalarına giriş yasağı konuldu.



