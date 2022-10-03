Haberler Beşiktaş Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği zorlu mücadelede beklentilerin altında bir futbol oynandı. Hücum organizasyonları anlamında çok şeyler vadeden karşılaşmada aksine savunma performansları öne çıktı. Futbolculuk kariyerinde iki takımda da forma giyen ve şu anda yorumculuk yapan Tümer Metin, derbide oynanan futbol hakkında flaş bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 09:32
Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Spor Toto Süper Lig'in ilk derbisi Vodafone Park'ta oynandı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği kritik müsabaka 0-0 sona erdi.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Hafta boyunca büyük beklentilerin olduğu dev derbideki futbol kalitesi ise beklentilerin altında kaldı.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla dev derbide mücadele eden Tümer Metin, iki takımın performansıyla ilgili flaş bir yorumda bulundu.

İşte o sözler...

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Tümer Metin: Zaman zaman böyle derbiler olur. Ligin bu haftalarında hemen hemen tüm büyük takımlar, kendi aralarındaki maçlarda daha konjonktür maçı oynuyorlar. Kaybetmemek daha kıymetli oluyor.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Ligin başı, vakit daha var, şimdi yara almaktansa günü kayıpsız geçen çok maça sahip olduk son 5-6 senede. İki takımın kafasında önce kaybetmemek, sonra fırsat olursa kazanmak düşüncesi vardı.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Oyunun son 10 dakikası, özellikle Ghezzal girdikten sonra bence Cenk Tosun da oyuna dahil olunca Beşiktaş 2-3 pozisyon üretti.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Ghezzal'dan önce Beşiktaş'ın ritmi çok düşükken, Fenerbahçe de üstüne gitmedi. Fenerbahçe de kontrolü elden bırakmadı."

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

"KİMSE HATIRLAMAYACAK BU DERBİYİ"
"İki takım adına da tarihte yeri olmayacak bir derbi oynandı. Seneler sonra oynayan, izleyen, stada giden kimse hatırlamayacak bu derbiyi.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Çok sevmem güzellemeyi ama ligin büyümesi, pastanın büyümesi için her maça ayrı önem, itina, marka değeriyle yaklaşmakta fayda var.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Öğlen saatlerinde bir Manchester derbisi vardı. Akşam bizim derbimiz... Futbol ve kalite anlamında çok uzağındayız. Bana sorarsan, stadyumdan ayrılan Beşiktaşlılar memnun değil. Bana sorarsan Fenerbahçeliler de memnun değildir oyundan.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Fenerbahçeliler, skordan ötürü fiyakamız bozulmadı, bir büyük maçı deplasmanda kaybetmeden geçtik diye düşünebilirler. Oyundan onlar da memnun değildir. Kim nasıl memnun olacak ki?"

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

"JESUS O AN TEPKİ GÖSTERDİ"
"Jorge Jesus, hücumdan hiç taviz vermeyen, çift forvet oynayan tek hoca, devamlı hücum ettirdi. Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun futbol oynatıyordu.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Osayi-Samuel oyuna girdikten 1-2 dakika sonra bir an vardı. Osayi-Samuel bir eveledi geveledi, Altay'a verdi.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Jesus 'Bunu niye yapıyorsun' diye sert tepki gösterdi. Derbi aslında daha kolay oynanır. Normal Anadolu maçından daha kolaydır. Derbide daha geniş alan vardı, kalite daha rahat ortaya çıkar.

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kimse hatırlamayacak"

Dün akşam yatmadan önce derbiyi kafamda oynadım, kim kazanır diye... Kafamda oynadığım maç daha eğlenceli, daha çok pozisyon vardı.

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