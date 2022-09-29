Birinci sınıf yıldız!

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli için, ülkesinin milli takımının eski kaleci Paul Robinson övgü dolu sözler sarf etti. Robinson, "Dele Alli, kulübede ne kadar oturursa, güveni o kadar kötü olur. Türkiye'de oynaması ona yardımcı olacaktır. İngiliz medyasının ilgisinden uzak olacak" diyen Robinson, "Everton, gelişmeye ve farklı bir şekilde oynamaya başlarsa, Dele Alli için Goodison Park'ta bir yer olacaktır. Dele Alli, birinci sınıf bir futbolcu. Bir gecede kötü bir futbolcu olamazsınız. Robinson şöyle devam etti: "Birkaç yıldır kendisinden bekleneni yapamadı ancak formunu bulabilirse, herhangi bir Premier Lig takımında forma giyebilir. Ama yapacak çok işi var. Eğer performansı iyiyse, saha dışında da istediğini yapabilir."



SON KARAR PAZAR GÜNÜ

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin, derbide oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Uyluk sakatlığı yaşayan İngiliz oyuncu Dele Alli, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında görev alamamıştı. Ankaragücü karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Dele Alli derbide de oynamak isterken, Valerien Ismael, İngiliz yıldız için "Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken, çok süre var. Dele Alli'yi umarım pazar günü, herhangi bir şekilde sahada görebiliriz" diye konuştu.